Een F-16 raakte op 21 januari van dit jaar zwaar beschadigd door eigen munitie tijdens een oefening boven Vliehors op Vlieland. Twee jachtvliegtuigen voerden oefeningen uit, waarbij met het boordkanon een oefendoel werd beschoten. Minimaal één afgevuurd patroon raakte de zijkant van een van de F16's.

Ook zijn er delen van de afgeschoten munitie in de motor terechtgekomen, zo maakte de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) woensdag bekend. Het boordkanon van een F-16 heeft een kaliber van twintig millimeter en schiet ongeveer zesduizend patronen per minuut af. Niemand raakte gewond tijdens het incident.

Beide vliegtuigen zijn uiteindelijk veilig geland op vliegbasis Leeuwarden. De IVD onderzoekt nog of er tijdens de oefening sprake was van enig gevaar voor de vliegtuigbemanning en de militairen op het oefenterrein.

In oktober brandde in België een F-16 uit die was geraakt door oefenmunitie. Een technicus op een Belgische luchtmachtbasis vuurde toen tijdens onderhoudswerkzaamheden vanuit een ander toestel per ongeluk munitie af op de F-16, die in brand vloog en werd verwoest. Twee technici liepen gehoorschade op.