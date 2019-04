In de webshop AliExpress wordt namaakpolitiekleding aangeboden, meldt De Telegraaf. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de tenues worden besteld voor criminele doeleinden.

"Naast dat het een inbreuk is op het merk, zien we er ook een risico in", aldus een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. "Als mensen de kleding in het openbaar dragen, kan dit verwarring veroorzaken bij burgers."

Dat er neppe politiekleding wordt aangeboden op internet is niet nieuw. "We registreren dit sinds zo'n twee jaar, maar daarvoor lag deze verantwoordelijkheid bij het Instituut Fysieke Veiligheid", legt de zegsman uit.

"Ook op platformen als Marktplaats, Wish en Amazon zien we advertenties. We registeren dit en doen vervolgens een verzoek bij de platformen om de advertenties offline te halen", zegt de woordvoerder. De advertenties worden vrijwel altijd meteen offline gehaald.

"Op Marktplaats zien we voornamelijk oude politietenues die door verzamelaars worden aangeboden. Sinds AliExpress aan populariteit wint, zien we op grotere schaal namaakkleding", aldus de woordvoerder.

Op het dragen van neppe politiekleding op straat kan een boete staan.