Een 27-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij pogingen tot beschieting van twee coffeeshops in Delft wordt vrijgelaten, heeft de rechtbank in Den Haag donderdag besloten. Het is volgens de rechtbank niet zeker of hij een strafbare rol heeft gehad, meldt Omroep West.

Het schietincident vond plaats op 16 september vorig jaar. Een verdachte probeerde op de twee coffeeshops in de Delftse binnenstad te schieten, maar slaagde daar eerst niet in vanwege een haperend wapen. Uiteindelijk lukte het wel om de gevel van de coffeeshop in de Breestraat te beschadigen met kogels.

Morris B. werd door justitie eerst gezien als schutter, maar vorige maand werd een tweede verdachte opgepakt. Mogelijk was deze 28-jarige man uit Amsterdam de schutter en heeft B. alleen gereden. Het Openbaar Ministerie zegt "mogelijk niet te kunnen aantonen" dat hij wist wat er die nacht ging gebeuren.

B. is ook aangeklaagd voor woninginbraken in IJmuiden en Amstelveen. Justitie verzette zich daarom tegen zijn vrijlating. De rechter ging daar niet in mee, maar B. moet zich komende tijd wel aan een aantal voorwaarden houden.

Het onderzoek naar de beschieting van 16 september loopt nog.

Conflict in Delftse onderwereld

Delft werd vorig jaar opgeschrikt door meerdere vergelijkbare nachtelijke incidenten, die lijken te duiden op een conflict in de Delftse onderwereld.

Op 8 mei werd een coffeeshop in de Peperstraat ook beschoten en ruim een week later ontploften twee handgranaten in de Breestraat en de Peperstraat. Op 12 juni werden twee winkels in andere straten beschoten en op 27 juni werd ook een handgranaat gevonden voor de deur van een bedrijf in de Neringstraat.

Op 8 oktober probeerden twee mannen op een scooter de coffeeshop aan de Breestraat ook te beschieten. Een agent die daar getuige van was, opende het vuur op de twee. Een van hen werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De andere man werd gearresteerd.