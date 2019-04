Het voorarrest van de verdachte van de aanslag in Utrecht, Gökmen T. (37), is donderdag met het maximum van negentig dagen verlengd. De man heeft zijn daad bekend en verklaard dat hij alleen handelde.

Ondanks de bekentenis van T. maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag duidelijk dat het onderzoek naar de aanslag in de tram waarschijnlijk nog maanden gaat duren.

T. heeft toegegeven dat hij op 18 maart het vuur heeft geopend in een tram die bij het 24 Oktoberplein reed. Hij doodde daarbij drie mensen. Een vierde slachtoffer overleed op 28 maart aan zijn verwondingen. Ook raakten tijdens de aanslag meerdere mensen gewond.

"Er wordt hard gewerkt aan het verzamelen en analyseren van informatie om te onderzoeken wat er die dag precies gebeurd is en wat het motief voor de schietpartij was", aldus het OM in een eerdere verklaring.

Beweegredenen van verdachte nog niet duidelijk

T. wordt verdacht van moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het OM benadrukt dat er juridisch gezien een verschil bestaat tussen een oogmerk en een motief, en dat in het laatste geval de beweegredenen van T. nog niet duidelijk zijn.

Justitie liet eerder al weten dat in de door T. gebruikte vluchtauto een briefje dat op terrorisme zou wijzen is gevonden. De tekst is niet gedeeld door justitie.

De advocaat van T. laat aan NU.nl weten nog steeds geen commentaar te willen geven.

T. al meerdere malen veroordeeld

De man is meerdere malen veroordeeld, voor onder meer winkeldiefstal en inbraak. Deze veroordelingen, die eerder in maart zijn uitgesproken, zijn nog niet definitief.

In een andere nog lopende zaak staat T. in juli terecht op verdenking van het verkrachten van een vrouw in 2017.