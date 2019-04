De stadsmuur van Maastricht is woensdagavond nog verder afgebrokkeld dan al het geval was. Niemand raakte gewond; de stenen vielen in een vijver die voor de muur ligt.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan 1Limburg weten dat de gemeente al verwacht had dat de muur op die plek verder zou afbrokkelen.

De muur moet gestut worden, maar omdat daarvoor eerst een deel van de vijver drooggelegd moet worden, is dat nog niet gebeurd. Als de muur eenmaal is gestut, zullen er ook stukken muurwerk worden weggehaald, om verdere instorting te voorkomen.

Eerder zette de gemeente het terrein rondom de muur al af met veiligheidsplekken. Ook de parkeerplaats onder de muur is tijdelijk niet toegankelijk.

Gemeente Maastricht heeft nieuw veiligheidsplan opgesteld

De historische muur, die in het Stadspark Maastricht gelegen is, stortte bijna twee weken geleden in, waardoor er een gat in de muur ontstond.

De muur stond toen al onder toezicht en eind 2019 zou er een plan komen om de muur te renoveren. De gemeente heeft inmiddels een nieuw veiligheidsplan opgesteld.