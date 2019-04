De dode die woensdagochtend werd aangetroffen in de berm aan de Amstelkade in Wilnis was een 54-jarige man uit Zegveld. Hij is door zelfdoding om het leven gekomen, aldus de politie. De man zou een bekende zijn geweest van de 45-jarige vrouw die dinsdagavond om het leven kwam bij een schietincident in Mijdrecht.

De politie onderzoekt de betrokkenheid van de man bij het schietpartij. De vrouw zou in een eerder stadium aangifte van stalking tegen deze man hebben gedaan, aldus de politie.

De schietpartij vond plaats in een huis aan de Landsherenstraat. De toedracht wordt onderzocht. Of de 54-jarige man de dader was, is nog niet bekend.

Wilnis ligt op een steenworp afstand van Mijdrecht. Beide dorpen behoren tot de gemeente De Ronde Venen in de provincie Utrecht.

Gemeente start onderzoek naar achtergrond van de vrouw

RTV Utrecht bracht eerder op woensdag het nieuws dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de achtergrond van de vrouw. Volgens de burgemeester zijn er in het verleden "dingen gebeurd" die aanleiding geven tot een onderzoek.

"Ik vind het onder mijn verantwoordelijkheid vallen om te onderzoeken in welke mate er bemoeienis is geweest van instanties, hulpverlening en de overheid op het betreffende adres en de betreffende mensen", zei hij tegen de regionale omroep. Hij ging verder niet in op details.