Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag op zitting nog maar eens benadrukt dat er geen sprake is geweest van het uitlokken van terrorismeverdachte Hardi N. (35). Volgens zijn advocaat, Serge Weening, is N. "een kant opgestuurd".

Weening verzocht daarom de begeleiders van twee undercoveragenten te horen. Deze agenten waren betrokken bij een infiltratieactie waardoor in september vorig jaar zeven terrorismeverdachten konden worden aangehouden.

Zij zouden een grootschalige aanslag, met tientallen doden tot gevolg, hebben willen plegen. De Gay Pride in Amsterdam werd door N. genoemd als doelwit, maar dat werd nooit concreet.

Een van de aangehouden mannen is al geruime tijd op vrije voeten. Zijn rol zou miniem zijn geweest. Woensdag diende de tweede inleidende zitting in deze zaak.

OM startte undercovertraject na informatie AIVD

In april vorig jaar verstuurde de AIVD een ambtsbericht aan de politie met daarin de informatie dat N. van plan was een aanslag te plegen en dat hij op zoek was naar middelen hiervoor.

"Het OM is toen een traject gestart waarin al snel werd besloten om een undercoveractie te starten, zodat wij de persoon waren die N. zocht", aldus de officier. "Dat is een normale gang van zaken."

Weening wil juist graag weten wat er tijdens het voortraject van de infiltratie is besproken en over welke informatie de begeleiders beschikten, om de aanwijzingen voor uitlokking die hij in het dossier ziet helder te krijgen.

In juni 2018 werd door de AIVD een tweede ambtsbericht verstuurd, met het e-mailadres van N. erin. Hierop werd door de infiltranten contact gezocht, met de boodschap dat zij de verdachte konden helpen. "Maar de opzet was er toen al", benadrukte de officier.

Hoofdverdachte zou verklaring willen afleggen

Weening zei woensdag dat N. zelf bereid is om een verklaring af te leggen, maar kon niet duidelijk maken op welke termijn dat zou zijn. De man van Iraakse afkomst wordt door justitie gezien als de leider van de vermeende terroristencel.

De overige advocaten willen N. horen als getuige, maar de officier vindt dat hij eerst een verklaring bij de politie moet afleggen. De verdachte was niet aanwezig op zitting.

De overige verdachten, behalve Shevan A. (30), weigeren tot nu toe medewerking te verlenen aan het onderzoek. De reclassering is dan ook nog niet in staat gebleken om een advies af te geven.

OM wil mannen laten onderzoek in Pieter Baan Centrum

Het OM wil de mannen graag laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, maar diende hiervoor nog geen officieel verzoek in.

"Een onderzoek naar de geestesgesteldheid van de verdachten is van wezenlijk belang om te bepalen wat de kans op herhaling is en wat hen gedreven heeft tot voorbereiding van deze daad", aldus de officier.

De volgende zitting is gepland op 22 mei. De inhoudelijke behandeling zal pas in 2020 plaats gaan vinden.