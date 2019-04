In de ochtend is het veelal bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog wel droog. Slechts heel af en toe laat de zon zich zien. 's Middags neemt de kans op buien verder toe. Het wordt 9 tot 11 graden.

Het is woensdag wisselend bewolkt in het hele land. Vooral in het zuiden is er kans op buien, mogelijk met onweer. Op dezelfde plek is ook de kans op zon het hoogst.

Ook in het noorden, midden en oosten van het land is er veel bewolking, maar daar blijft het droog. In het hele land staat er weinig wind. De temperaturen vallen overal tussen de 9 en 11 granden.

's Avonds kan er vanuit het westen regen zich verspreiden over het hele land. De toch al matige wind neemt nog verder af.

In de nacht naar donderdag is er vooral in het noorden en oosten bewolking aanwezig. In het noordoosten is er kans op regen. In het zuidwesten kunnen te temperaturen tot onder het nulpunt zakken.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 11° 1° Z 3 Vrijdag 13° 0° NO 2 Zaterdag 15° 2° NO 3 Zondag 14° 5° NO 3 Maandag 12° 4° N 3

