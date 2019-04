Dertienduizend Nederlandse schoolkinderen tussen de zes en acht jaar oud krijgen dit schooljaar een gratis fietshelm in het kader van een project van de ANWB en de Edwin van der Sar Foundation.

De helmen worden op verschillende plekken in Nederland uitgedeeld tijdens verkeerslessen.

Het project Veilig fietsen naar school is bedoeld om het stijgende aantal verkeersslachtoffers op de fiets een halt toe te roepen. Ook willen de ANWB en de Edwin van der Sar Foundation het aantal jonge verkeersslachtoffers met hoofd- en hersenletsel terugdringen.

"Door de fietshelm een plek te geven in de verkeerslessen van ANWB Streetwise stimuleren we kinderen een fietshelm te dragen", aldus oud-international Edwin van der Sar, de oprichter van de stichting.

In 2017 waren er voor het eerst meer verkeersslachtoffers op de fiets dan in de auto. Er kwamen in dat jaar 206 fietsers om. Van alle fietsers die ernstig gewond raken, heeft bijna een derde hoofd- of hersenletsel.

De ANWB is bezig met een onderzoek om het gebruik van fietshelmen in Nederland in kaart te brengen.