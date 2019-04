Het horecapand in Zeist waar dinsdagochtend een granaat onschadelijk werd gemaakt, is per direct gesloten. Burgemeester Koos Janssen heeft dat besloten.

Het café aan de Egelinglaan blijft tot en met 30 april dicht, zo maakte de gemeente Zeist bekend.

De politie weet niet wie de granaat heeft neergelegd en wat het motief daarvoor was. De politie ontving rond 8.30 uur een melding over de vondst van een mogelijk explosief in de Egelinglaan. Daarna zette de politie de straat af.

De granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. De laan ligt in een woonwijk in het noorden van de Utrechtse plaats Zeist.