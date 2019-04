De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag panden in Groningen doorzocht in verband met een onderzoek naar illegaal gokken op internet en witwassen. Er is beslag gelegd op ruim 30 miljoen euro en onroerend goed.

Daarnaast is er ook beslag gelegd op administratie en drie auto's. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van kansspelen op internet zonder vergunning en het witwassen van inkomsten.

Vermoedelijk hebben de verdachten verhullende structuren opgezet met vennootschappen in binnen- en buitenland om online gokspelen aan te bieden.

Mogelijk gaat het om minstens 50 miljoen euro

De opbrengsten daarvan zijn deels geïnvesteerd in ontroerend goed, waardoor er sprake is van witwaspraktijken. Mogelijk ging het tussen 2012 en 2017 om een bedrag van minstens 50 miljoen euro.

In januari bleek uit onderzoek van Motivaction dat ruim 1,8 miljoen Nederlanders illegaal gokken op internet. Volgens de onderzoekers is de gokmarkt op internet in Nederland ongeveer 600 miljoen euro waard.