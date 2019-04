Een 24-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van deelname aan de gewapende strijd in Syrië is afgelopen woensdag op Schiphol aangehouden. De man zou voor de Koerdische YPG-militie hebben gevochten, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De man werd op Schiphol aangehouden na een controle van zijn identiteitsbewijs. Volgens het OM zou hij een maand geleden zijn teruggekeerd naar Nederland.

De verdachte zou in december 2016 naar Frankrijk zijn gereisd en daarna naar het strijdgebied zijn vertrokken. Het OM schrijft dat de man herkend werd na een uitzending van EenVandaag.

In de uitzending vertelde hij met Koerden in de Syrische stad Raqqa te hebben meegevochten tegen IS. Ook was in de uitzending van EenVandaag te zien hoe hij met een sjaal om zijn gezicht en een automatisch vuurwapen rondliep. Op zijn gevechtskleding was een badge van voetbalclub ADO Den Haag gestikt.

De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die hem voor twee weken in bewaring heeft gesteld.