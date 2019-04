Agenten hebben dinsdag een gangenstelsel van 18 meter lang onder meerdere woningen in de Jan Pieterszoon Coenstraat in Utrecht ontdekt. De politie heeft nog geen enkel idee wie ervoor verantwoordelijk is en welke functie het gangenstelsel heeft.

De politie kreeg de afgelopen periode meldingen binnen van bewoners die een kleilucht roken, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Dinsdag werd besloten een leegstaande woning binnen te vallen. Daar werd het gangenstelsel, dat vanuit de woning naar andere woningen liep, ontdekt.

Een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de gangen betreden nadat de brandweer het water heeft weggepompt. Dankzij de robot is ontdekt dat het gangenstelsel doodloopt.

"De enige in- en uitgang is dus vanuit de leegstaande woning", aldus de politie. Er zijn in de leegstaande woning en in de gangen geen strafbare zaken aangetroffen.

Wel wordt er aangifte gedaan van vernieling door bewoners van de huizen waaronder het gangenstelsel loopt.