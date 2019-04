De veroordeling van Arnoud H. tot vijf jaar cel wegens het veroorzaken van een dodelijke speedbootcrash op de Vinkeveense Plassen in 2014 moet in stand blijven, adviseert de advocaat-generaal dinsdag aan de Hoge Raad.

H. ramde met zijn speedboot een sloep waarin vier mannen uit Leusden zaten. Twee van hen waren op slag dood, twee anderen overleefden het ongeluk.

De speedbootbestuurder werd in hoger beroep veroordeeld tot de celstraf en een vaarverbod van vijf jaar wegens dood door schuld. Hij voer veel te hard, was onder invloed van alcohol en had geen verlichting op zijn boot, oordeelde het hof, dat besloot de celstraf die H. van de rechtbank had gekregen met een jaar te verhogen.

Het gerechtshof dat hem in hoger beroep veroordeelde, vond dat H. roekeloos was geweest. Zijn advocaten voeren aan dat het hof die conclusie niet voldoende onderbouwde.

De advocaat-generaal gaat niet mee in die redenering, omdat onder meer is vastgesteld dat "de verdachte in het donker met zijn onverlichte, grote en zware speedboot heeft gevaren met ruim zes keer de ter plaatse geldende maximumsnelheid, terwijl de verdachte verkeerde onder invloed van ongeveer driemaal de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol".