De 58-jarige Peter B. uit Bennekom krijgt bijna twee jaar cel opgelegd van de rechtbank in Utrecht omdat hij zich met een vervalst diploma heeft voorgedaan als patholoog. Hij voerde het motto I open corpses to close cases (ik open lichamen om zaken te sluiten, red.).

Hij werkte enige tijd voor een internationale repatriëringsorganisatie, waar hij voor in actie kwam na de vliegramp met German Wings.

Ook werkte hij als gastdocent forensische pathologie en schouwarts voor de politieacademie. Hij gaf lezingen over de identificatie van slachtoffers na rampen, waarin hij stelde dat hij de persoon was die ervoor zorgde dat "de juiste onderdelen in de juiste kist gingen".

De man was opgeleid tot obductie-assistent, maar deed zich volgens de rechtbank voor alsof hij zelf een patholoog was. Hij had zelf een diploma in elkaar geknutseld. Ook bij de GGD deed hij zich in die hoedanigheid voor. Pas toen bleek dat hij niet wist hoe je een bloeddruk kon meten, werd onraad geroken.

"Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij geholpen en voorgelicht worden door personen met kennis, kunde en de juiste bevoegdheid. De man heeft dit vertrouwen op ernstige wijze beschaamd", aldus het vonnis.

B. stelde later dat hij zich als patholoog heeft voorgedaan om financiële problemen op te lossen.