Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep in de zaak die draaide om het ongeluk in een speelhal in Grootebroek, waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam. De speelhal kreeg een boete opgelegd en de directeur van het bedrijf moet een werkstraf uitvoeren.

Een medewerker van de speelhal en een begeleider van het kinderdagverblijf werden vrijgesproken, maar het OM laat dinsdag weten dat hier geen beroep tegen wordt ingesteld.

"Het belangrijkste was voor het OM dat de rechter hierin uitspraak zou doen, dat is gebeurd. De rechtbank heeft de zaak uitvoerig behandeld en is tot conclusie is gekomen dat deze twee personen geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt."

De vierjarige jongen was eind 2015 tijdens een uitje van zijn kinderdagverblijf van een opblaasbare klimheuvel gevallen. Hij overleed negen dagen later aan hersenletsel. Het speeltoestel werd onjuist gebruikt.