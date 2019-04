Leon Z., die in oktober 2018 een ongeluk op de A44 veroorzaakte waarbij een echtpaar om het leven kwam, reed waarschijnlijk 195 kilometer per uur waar een snelheid van 120 toegestaan is. Hij heeft dinsdag in de rechtbank ook bekend dat hij onder invloed van drank en drugs was.

Dit wilde hij eerst niet toegeven, schetsen rechtbankverslaggevers die bij de zitting aanwezig waren.

De man heeft de auto van het echtpaar (62 en 66 jaar oud) op hoge snelheid geramd. Hun auto schoot 250 meter door. Door de klap zijn ze om het leven gekomen, een andere weggebruiker raakte ernstig gewond.

Een deskundige van het NFI schetst dat uit gegevens blijkt dat Z. seconden voor de botsing 195 kilometer per uur reed en dat deze snelheid ook past bij de sporen die gevonden zijn.

Z. vluchtte eerst de weilanden in, maar werd hier gevonden door een politiehond. Volgens zijn ex en vriendin heeft hij eerder boetes gekregen voor snelheidsovertredingen.