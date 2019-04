McDonald's Nederland heeft dinsdag een metershoog standbeeld van popicoon Michael Jackson weggehaald bij het restaurant van de keten in Best.

"Wij vinden het belangrijk dat alle gasten zich prettig voelen. Het beeld kan door de discussie, die best emotioneel en beladen is, ook een onplezierig gevoel oproepen bij onze gasten", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het beeld werd in 1996 bij het restaurant geplaatst door de franchisenemer. De verwijdering is een reactie op de wereldwijde ophef rond de documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen de in 2009 overleden zanger ervan beschuldigen hen als kind te hebben misbruikt.

Volgens de woordvoerder maakte McDonald's Nederland de bezwaren tegen het beeld kenbaar bij de franchisenemer, die er begrip voor toonde. Het beeld is gedoneerd aan de Nederlandse Michael Jackson-fanclub. "In overleg met de fanclub wordt een nieuwe bestemming gevonden."

Ook in buitenland werden al beelden verwijderd

Het is niet het eerste standbeeld van 'The King of Pop' dat na de geruchtmakende documentaire is verwijderd. Zo werden standbeelden in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken weggehaald. Madame Tussauds in Amsterdam liet eerder weten het beeld wel te laten staan, ondanks klachten.

Ook de muziek van Jackson staat ter discussie. Radiostations in onder meer Canada en Nieuw-Zeeland besloten zijn nummers uit de playlist te halen. In Nederland liet Albert Heijn vorige maand weten zich te beraden op het verwijderen van nummers van de zanger uit de playlist die in de winkels wordt gebruikt.