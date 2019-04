Het bestuur van voetbalclub Geel-Wit uit Haarlem royeert de grensrechter die afgelopen zaterdag een doelman van een andere club bewusteloos sloeg. Dat maakt de club bekend op haar website.

"Hiermee geeft Geel-Wit duidelijk aan dat we agressie, in welke vorm dan ook, op en buiten het veld volledig afkeuren", laat de Haarlemse club in een korte verklaring weten.

Ook heeft het bestuur besloten het betreffende team per direct uit de competitie te halen. "Het bestuur van Geel-Wit en UNO zullen op korte termijn bij elkaar komen om dit voetbal onwaardige incident te bespreken en de relatie tussen spelers en clubs te herstellen" , stelt de club.

Eerder werd de 34-jarige grensrechter, die ook voetbalde bij Geel-Wit, al voor onbepaalde tijd geschorst. De club zei in eerste instantie het lopende onderzoek naar het incident af te willen wachten.

OM moet nog beslissen over vervolging grensrechter

De grensrechter sloeg tijdens een wedstrijd in Hoofddorp de doelman van UNO bewusteloos na een opstootje. De keeper hield een hersenschudding aan de klap over, meldde de politie. De politie hield de verdachte aan en heeft hem na verhoor weer laten gaan.

De politie doet dinsdag nog onderzoek naar de zaak, daarna wordt de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM beslist vervolgens of justitie tot vervolging overgaat.

De club laat weten verder geen mededelingen meer te doen over de zaak. Leden van Geel-Wit mogen niet meer met de pers praten.

Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal ernstige voorvallen, zoals dat van zaterdag in Hoofddorp, al een aantal seizoenen daalt. In het seizoen 2011/2012 deden zich 485 van dat soort incidenten voor en in het seizoen 2016/2017 was dat aantal gedaald naar 257.