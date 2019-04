Dinsdag is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe, vooral in het binnenland met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt 14 tot 16 graden.

Vanuit de nacht neemt de al ruimschoots aanwezige bewolking alleen maar verder toe. Vooral in het zuiden kan er lichte regen vallen.

In de middag komen er in het hele land buien voor, die landinwaarts gepaard kunnen gaan met hagel, onweer en stevige windstoten (tot 60 kilometer per uur).

De maximumtemperatuur in het noorden ligt rond de 11 graden, in het oosten krijgt men het met 17 graden het warmst.

In de loop van de avond trekken de buien in eerste instantie via het oosten naar Duitsland, maar kort daarna gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. De wind neemt wel af, evenals de kans op onweer.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 9° 5° Z 3 Donderdag 9° 2° Z 3 Vrijdag 10° 2° W 3 Zaterdag 13° 4° O 4 Zondag 13° 5° NO 3

