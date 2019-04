Bij papierrecyclingbedrijf Peute aan de Veerplaat in Dordrecht is maandagavond een grote brand uitgebroken. Meerdere grote balen papier staan in brand en een politiehelikopter is bezig om de omvang van de brand in kaart te brengen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Uit de omgeving zijn grote brandweerpompen opgeroepen om extra water bij de brand te krijgen. Ook een blusboot wordt ingezet.

Rook trekt richting de provinciale weg N3. De rook heeft ook een gevangenis in de buurt bereikt. De ventilatie van de gevangenis is uitgeschakeld.

De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook hun ramen en deuren te sluiten.