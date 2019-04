Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep acht jaar cel geëist tegen een 32-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Bij de verdachte werden munitie en zwaar vuurwerk aangetroffen. Hij beschikte ook over 239 video's over de jihad en IS, net als een instructievideo over hoe je staafbommen kunt maken.

In november 2017 werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, maar het OM was het niet eens met die strafmaat en ging in hoger beroep. Justitie is ervan overtuigd dat er een grote aanslag is voorkomen met de arrestatie van de man.

"We hebben het hier over een potentiële aanslag waarvoor de kalasjnikov al klaarstond en waarvoor de munitie klaarlag", aldus het OM. "Daarnaast waren de handleidingen in huis en documenten waarin werd uitgelegd hoe de ongelovigen en de Hollanders gedood moesten worden."

Justitie wijst erop dat de verdachte actief was ten tijde van de hoogtijdagen van IS. "Tegelijkertijd zijn ook diverse grote aanslagen gepleegd met veel doden en gewonden in Europa tot gevolg. Dat allemaal door en namens IS", aldus de advocaat-generaal.

Het gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.