De KNVB schorst de grensrechter van voetbalclub Geel-Wit uit Haarlem, die zaterdag een keeper van het Hoofddorpse UNO bewusteloos sloeg, in ieder geval tot het onderzoek naar de zaak is afgerond. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB na berichtgeving van NH Nieuws.

De 34-jarige grensrechter sloeg de doelman van UNO bewusteloos nadat opstootje ontstond. De grensrechter voetbalt zelf ook voor Geel-Wit.

Hoe lang het duurt voor het onderzoek is afgerond weet de woordvoerder van de voetbalbond niet. "Dat verschilt per onderzoek. Dat hangt af van hoeveel meldingsformulieren er binnen komen en met hoeveel getuigen er gesproken moet worden."

De meldingsformulieren komen bij de onafhankelijke aanklager terecht. Die zal de grensrechter een schikkingsvoorstel doen. Als de grensrechter dat niet accepteert komt de zaak bij de tuchtcommissie terecht.

Klap zorgde voor hersenschudding bij keeper

De keeper hield een hersenschudding aan de klap over, meldde de politie. De politie hield de verdachte aan en heeft hem na verhoor weer heengezonden. Maandag en dinsdag doet de politie nog onderzoek naar de zaak, daarna draagt het die over aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM beslist vervolgens of het tot vervolging over gaat.

Lennert Böhmer, de voorzitter van de jeugdcommissie van het Haarlemse Geel-Wit, keurde het gedrag van de grensrechter af. "We vinden het heel erg wat er is gebeurd. Iedereen is erg aangeslagen. We willen juist bekendstaan als een sportieve en veilige club", zei hij zondag.

Maandagavond komt het bestuur van Geel-Wit bij elkaar om te praten over het incident. Daarbij zijn de grensrechter en meerdere spelers die bij de wedstrijd van zaterdag waren ook aanwezig.

Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal ernstige voorvallen, zoals zaterdag in Hoofddorp, al een aantal seizoenen daalt. In het seizoen 2011-2012 deden zich 485 van dat soort incidenten voor en in het seizoen 2016-2017 was dat gedaald naar 257.

De KNVB zegt "heel blij" te zijn met de daling van het aantal geweldsincidenten op voetbalvelden. "Maar we moeten blijven beseffen dat dit soort incidenten nooit op een veld mag gebeuren en dat ieder incident er een te veel is."