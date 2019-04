Bij 1.265 Nederlandse rundveebedrijven zijn de stallen zo smerig dat het sterftecijfer onder kalfjes 20 procent of hoger is. Het gaat om 8 procent van alle onderzochte bedrijven, bevestigt het ministerie van Landbouw na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het hoge sterftecijfer is het gevolg van bijvoorbeeld infecties die ontstaan doordat pasgeboren kalveren in de mest of urine moeten staan. Ook krijgen ze te weinig of vervuilde moedermelk.

In het onderzoek zijn de cijfers van 16.793 rundveebedrijven meegenomen. Het gaat hierbij om boerderijen die melk- en vleeskoeien houden. Voor het geven van melk moeten koeien ongeveer elk jaar bevallen van een jong.

Vorig jaar overleden bijna 200.000 van de ruim anderhalf miljoen kalveren in Nederland binnen twee weken. Gemiddeld ligt het sterftecijfer tot veertien dagen op 12,5 procent. Bij een derde van de bedrijven ligt het percentage hoger dan 13 procent. Het merendeel (59 procent) doet het beter.

Volgens RTL Nieuws zijn er nu voor het eerst gegevens over het aantal veehouderijen met een sterftecijfer van 20 procent of hoger. Voorheen konden boeren hun eigen statistieken over gestorven kalveren niet vergelijken met die van andere bedrijven.

Ministerie: 'Alles gericht op geven van juiste zorg'

Het ministerie van Landbouw stelt dat voor de boer alles gericht is op het geven van de juiste zorg voor pasgeboren dieren. "Als dat, om wat voor reden dan ook, niet lukt, voelt dat voor de boer als een verlies."

Het ministerie meldt eveneens dat veehouderijen zich verantwoordelijk voelen en om die reden een pakket aan maatregelen wordt genomen.

"Met de sector worden concrete doelstellingen vastgesteld om de zorg voor jonge dieren verder te verbeteren en meer duidelijkheid te krijgen op welke termijn verbetering van de sterftecijfers te verwachten is", aldus het ministerie in een verklaring.