De agent die in juni 2015 een nekklem toepaste bij de aanhouding van Mitch Henriquez, zegt zich niet meer te kunnen herinneren of hij de ademhaling van de man heeft belemmerd. Maandag begon de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in deze zaak.

"Er is verschil tussen het aanleggen van een nekklem en het aanzetten van de klem", aldus de agent op vragen van het gerechtshof. "Aanzetten betekent met meer dan geringe kracht. Dat laatste heb ik niet gedaan."

De agenten, die uit veiligheidsoverwegingen nog steeds anoniem zijn en worden aangeduid als DH01 en DH02, reageerden maandag onder meer op de beelden van de aanhouding van Henriquez. Deze werden wederom getoond in de rechtszaal.

DH01 paste de nekklem toe. DH02 spoot peperspray in het gezicht van Henriquez en had als groepscommandant de leiding over de aanhouding.

'Henriquez bleef zich maximaal verzetten'

"Ik zie op de beelden dat ik nekklem toepas, maar niet hoeveel kracht ik gebruik", vervolgde agent DH01. "Als de ademhaling van Henriquez is belemmerd weet ik niet of dat door mijn handelen kwam, door zijn verzet of een combinatie hiervan. Ik weet wel dat hij zich maximaal bleef verweren. Niet uit paniek, maar om los te komen."

DH01 zei het toepassen van de nekklem te hebben aangeleerd, terwijl hij eerder nog verklaarde hier geen training in te hebben gehad. Dat laatste klopt niet, zei hij maandag. De agent verklaarde nog steeds achter zijn handelen te staan.

DH02 zei niet precies te hebben gezien wat DH01 deed. "Raar, want u zat er met uw neus bovenop", aldus de voorzitter van het hof. ""Ik heb niets vreemds gezien", antwoordde DH02. "Dit was een normale aanhouding zoals dat dagelijks bij de politie gebeurt."

Agenten ondervraagd door gerechtshof en OM

Beide agenten werden ondervraagd over hun rol bij de fatale aanhouding van Henriquez op 27 juni 2015 op een muziekfestival in Den Haag.

Henriquez raakte door de arrestatie buiten bewustzijn en werd na te zijn weggevoerd van het festivalterrein, op het bureau Zuiderpark in Den Haag gereanimeerd. Uiteindelijk overleed hij een dag later in het ziekenhuis.

Doodsoorzaak man speelt belangrijke rol in proces

De doodsoorzaak van Henriquez speelt een belangrijke rol in dit proces. De forensisch patholoog van het NFI Vidija Soerdjbalie, die het lichaam van de Arubaan heeft onderzocht, heeft altijd gezegd dat de man overleed aan zuurstofgebrek als gevolg van samendrukkend geweld op de hals.

Deskundigen Kees Das van de GGD en Daan Botter van het NFI houden het op hartfalen als gevolg van een acuut stresssyndroom. Het lichaam zou tijdens de arrestatie in zo'n staat van opwinding zijn geraakt, dat het hart het niet meer aankon. Zij zijn dit hoger beroep opnieuw ondervraagd.

Discussie over bestaan acuut stresssyndroom

Tijdens en na het proces is er veel discussie losgebarsten over het wel of niet bestaan van een acuut stresssyndroom. Om deze reden werd er een uitzending van het onderzoeksprogramma Argos toegevoegd aan het dossier.

In deze aflevering van het radioprogramma zeggen drie specialisten en de cardioloog die Henriquez hebben behandeld dat het acuut stresssyndroom niet bestaat. Daarnaast stelde de cardioloog dat het veel waarschijnlijker is dat de nekklem tot de dood van de man heeft geleid.

Ook het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzoek laten doen naar het syndroom. Dit rapport van Wilma Duijst, werkzaam als bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Maastricht University, is eveneens toegevoegd aan het dossier. Welke conclusie zij heeft getrokken, is niet duidelijk.

Rechtbank zag duidelijke relatie tussen nekklem en overlijden

De rechtbank was duidelijk in haar oordeel in eerste aanleg. "Er is hoe dan ook een verband tussen de nekklem en de dood van Henriquez", aldus de rechter destijds. "Zonder de nekklem was hij waarschijnlijk niet overleden."

De agenten DH01 en DH02 werden in december 2017 veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van zes maanden voor mishandeling met de dood tot gevolg. Zij gingen hiertegen in beroep. De agenten blijven erbij dat het toegepaste geweld bij de aanhouding proportioneel was.

Uitspraak op 19 juni verwacht

Woensdag krijgen de nabestaanden van Henriquez de gelegenheid te reageren. Het gerechtshof zei eerder maandag de tijd te willen nemen voor een oordeel en op 19 juni uitspraak te willen doen.