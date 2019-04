De politie in Limburg verricht maandag forensisch onderzoek bij het Limburgse dorp Beesel. De actie maakt deel uit van het onderzoek naar de verdwijning van de zeventienjarige Marjo Winkens in september 1975.

De Schimmertse verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosa Kermis in Sittard.

Er werden nog kledingstukken teruggevonden en de bromfiets die het meisje geleend had, maar van de tiener zelf ontbreekt tot nu toe elk spoor.

De zaak wordt inmiddels beschouwd als een cold case, maar is nu nieuw leven ingeblazen nadat de politie een "interessante tip" ontving. Er wordt niet verder ingegaan op wat deze tip omhelst.

Er zijn in de loop van de jaren meerdere nieuwe onderzoeken geweest naar de mogelijke locatie van het stoffelijk overschot van Winkens. De laatste was in 2005 (afgebeeld op hoofdfoto). Toen was er reden tot vermoeden dat ze was begraven onder een autoweg bij Beesel.

Politie doet forensisch onderzoek en bodemanalyses

De nieuwe informatie leidt nu naar een bosperceel of tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel, waar het lichaam van Winkens mogelijk zou zijn begraven.

Er wordt maandagochtend forensisch onderzoek verricht aan het perceel op de Kerstenbergweg. De politie laat weten dat het onderzoek geheel losstaat van de huidige eigenaren/bewoners van het perceel. Zij verlenen vrijwillig hun medewerking aan het onderzoek.

Mogelijk gaat er op plaatsen gegraven worden, waarschijnlijk is dit afhankelijk van wat uit de bodemanalyse komt.

De verdwijning is verjaard; daders worden niet meer vervolgd

Zelfs al wordt een mogelijke dader gevonden, dan kan deze niet meer worden berecht: de zaak is inmiddels verjaard.

"Politie en Openbaar Ministerie hechten grote waarde aan het alsnog oplossen van dergelijke cold cases, met name om recht te doen aan de gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid bij nabestaanden."

De afgelopen decennia werd meerdere malen geprobeerd de zaak nogmaals op te lossen.