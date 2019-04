Na een brand aan de Odeonstraat in Almere zijn 36 woningen ontruimd, zo heeft een woordvoerder van de brandweer laten weten.

De brand woedt in een containerwoning. Die worden vaak gebruikt door studenten om in te wonen. De brandweer van Flevoland is nog druk bezig met blussen. Over de oorzaak van de brand was nog niets bekend.

Een persoon is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Ongeveer 25 mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in het politiebureau. Zij worden later nog naar het gemeentehuis gebracht voor tijdelijke opvang.

Naast de brandweer zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is één daarvan gebruikt.