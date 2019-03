Haags raadslid Arnoud van Doorn is benoemd tot interim-directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De school maakte dit zondag zelf bekend.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakte eerder bekend dat een aantal medewerkers van het de Islamitische middelbare school het lesprogramma aan "salafistische geloofsleer" zou wijden. Burgemeester Femke Halsema verzocht het bestuur van de middelbare school eerder per direct op te stappen.

De school laat weten dat van Doorn na intern overleg is benoemd. "Na alle commotie rondom het Cornelius Haga Lyceum heeft het bestuur ingezien dat er een bruggenbouwer ingezet moet worden. Vanwege de ervaring in het publieke domein acht het bestuur de heer van Doorn de juiste kandidaat voor deze taak", aldus de school in een verklaring.

Volgens informatie van de AIVD en de NCTV hebben medewerkers van de school banden met een terroristische organisatie: het Kaukasus Emiraat. Deze organisatie zat onder meer achter de aanslag in de metro van Moskou in 2010.

Minister Slob: school hinderde inspectie

Volgens Slob hinderde de middelbare school het werk van de inspectie. Hij noemt dat "zeer ernstig en niet acceptabel".

Minister Arie Slob (Onderwijs) maakte begin maart al bekend het islamitische Lyceum in Amsterdam geen geld meer te willen geven als de instelling door zou gaan met het hinderen van de Inspectie van het Onderwijs.

In de praktijk betekende dit het einde van de Amsterdamse school. Slob had de school het liefst gesloten, maar dat is wettelijk niet mogelijk.

Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving

Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe wetgeving die eerder ingrijpen in dit soort situaties mogelijk maakt. Basis- en middelbare scholen zijn nu al verplicht les te geven over thema's als democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, maar Slob vindt de invulling hiervan nu nog te vrijblijvend. Vorig jaar zomer werd daarom een wetsvoorstel ingediend om dit te verhelderen.

Als de nieuwe regels er zijn, moeten onderwijsinstellingen duidelijker aantonen dat er ook daadwerkelijk voldoende animo voor hun nieuwe school is en dat er goed onderwijs wordt gegeven.