Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zondag 31 maart: Oekraïne naar de stembus, Treinreizigers reizen gratis met Boekenweekgeschenk

Bij een recyclingbedrijf in Almere is brand uitgebroken. Op het terrein staan verschillende loodsen. In een van die loodsen ontstond brand. (Foto: NU.nl/Patrick Moses)

Schrijver van het Boekenweekgeschenk, Jan Siebelink, zit in de trein met een reiziger. Het is traditie dat treinreizigers op de laatste zondag van de Boekenweek gratis mogen reizen op vertoon van het Boekenweekgeschenk. (Foto: ANP)

Een man brengt zijn stem uit voor lokale verkiezingen in Turkije waarin burgemeesters voor steden en districten worden gekozen. Het is de zesde keer in vijf jaar tijd dat Turken naar de stembus mogen. (Foto: ANP)

De Partij voor de Dieren hield het jaarlijkse voorjaarscongres dit jaar in Bussum. (Foto: ANP)

Naast een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië is een auto vast komen te zitten. Het gebied kampt met overstromingen. (Foto: AFP)

Een oude Oekraïense vrouw neemt thuis nog even de kieslijst door alvorens ze gaat stemmen in het dorp Univ. In Oekraïne vinden de presidentsverkiezingen plaats. (Foto: AFP)