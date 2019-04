Een 34-jarige grensrechter heeft zaterdag in Hoofddorp tijdens de wedstrijd tussen UNO uit Hoofddorp en Geel-Wit uit Haarlem de UNO-doelman bewusteloos geslagen.

Dat zegt voorzitter jeugdcommissie Lennert Böhmer van Geel-Wit. De politie heeft de verdachte aangehouden voor mishandeling.

Tijdens de wedstrijd ontstond een conflict waarbij over en weer is geslagen. Op een bepaald moment liep de grensrechter, die zelf ook voetbalt voor Geel-Wit, op de doelman af en gaf hem een vuistslag, waardoor hij bewusteloos raakte. In het ziekenhuis bleek hij een hersenschudding te hebben opgelopen, meldt de politie.

"We vinden het heel erg wat er is gebeurd. Iedereen is erg aangeslagen. We willen juist bekendstaan als een sportieve en veilige club", zegt Böhmer.