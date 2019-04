De gemeente Amersfoort schrapt de boete van maximaal 25.000 euro voor wie informatie naar buiten brengt over de voorbereidingen van de viering van Koningsdag in die stad. Dat heeft burgemeester Lucas Bolsius zondag gezegd in gesprek met RTV Utrecht.

Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers die op 27 april langs de route van het koninklijk gezelschap staan, moesten van de gemeente tekenen voor geheimhouding, meldde RTL Nieuws zaterdag.

De boete gold voor alle betrokkenen bij Koningsdag, van gemeenteambtenaren tot mensen die bijvoorbeeld zouden deelnemen in optredens langs de route.

Een gemeentewoordvoerder stelde zaterdag al dat de boete voor sommige personen wat aan de hoge kant was. Burgemeester Bolsius zegt nu, dat de boete überhaupt een misverstand is.

De geheimhoudingsverklaring was volgens Bolsius namelijk opgesteld toen nog maar net bekend was dat Koning Willem-Alexander naar Amersfoort komt op Koningsdag. Met de boete zou de gemeente hebben willen voorkomen dat informatie uit zou lekken over de komst van de koninklijke familie, voordat de gemeente hierover zelf gecommuniceerd zou hebben.

Bolsius stelt dat er twee versies van de geheimhoudingsverklaring hadden moeten komen: één met en één zonder boete. Alle Koningsdag-vrijwilligers krijgen binnenkort een brief waarin staat dat de boete wordt geschrapt.