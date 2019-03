Bij recyclingbedrijf de Vijfhoek aan de Pontonweg in Almere is zondagochtend een grote brand uitgebroken. Op het terrein staan verschillende loodsen. Een van die loodsen staat in brand.

De brandweer laat de brand gecontroleerd uitbranden en probeert verder te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere depots, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. De rook neemt volgens haar af.

Het afvalwerkingsbedrijf ligt in het buitengebied van Almere Buiten. Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand brak rond 10.00 uur uit. Op Twitter verschenen meerdere foto's waarop veel rookontwikkeling te zien was. Die rookpluim trekt onder andere over Muziekwijk, Waterwijk en Kruidenwijk in Almere en is vanuit de richting van Lelystad al te zien.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Ook is onbekend of eventueel schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.