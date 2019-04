Bij recyclingbedrijf de Vijfhoek aan de Pontonweg in Almere is zondag rond 10.00 uur een grote brand uitgebroken. Op het terrein staan verschillende loodsen. Een van die loodsen staat in brand.

De brandweer besloot in eerste instantie om de loods gecontroleerd uit te laten branden, maar is in de loop van de middag toch overgegaan op het blussen van de brand. Dit omdat het anders nog dagen duurt voordat het vuur helemaal gedoofd is, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Het vuur woedt in een grote afvalberg, waarin allerlei materialen liggen. De brandweer hoopt zondagavond of -nacht het sein brand meester te kunnen geven.

Het afvalwerkingsbedrijf ligt in het buitengebied van Almere Buiten. Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen met de oproep ramen en deuren gesloten te houden.

Rookpluim in wijde omtrek te zien

Op Twitter verschenen meerdere foto's waarop veel rookontwikkeling te zien was. Die rookpluim trekt onder meer over Muziekwijk, Waterwijk en Kruidenwijk in Almere en is vanuit de richting van Lelystad al te zien.

Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.