Een spookrijder heeft zondagochtend een ongeluk veroorzaakt op de A7 bij Zaandam, waardoor vier mensen gewond raakten. Eerder werd gesproken over zes gewonden. De veroorzaker van het ongeluk, een 39-jarige Amsterdammer, is na controle in het ziekenhuis aangehouden voor onder meer rijden onder invloed.

Het ongeluk gebeurde rond 5.00 uur, toen de spookrijder in zijn personenauto op een bestelbus botsten. Het laatst genoemde voertuig sloeg over de kop en kwam op de andere rijbaan terecht.

De bestuurder van de bestelbus was een veertigjarige Beverwijker, zijn passagier een vrouw uit Purmerend. Beiden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ook twee passagiers van de spookrijder zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 45-jarige man uit Amsterdam en een 43-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De snelweg was na het ongeluk tot ongeveer 9.00 uur in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert nog wel herstelwerkzaamheden uit aan de vangrail. Vanuit Hoorn is daarom de linkerrijstrook nog enige tijd dicht.