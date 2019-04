Er is zondag meer bewolking dan zaterdag, maar later op de dag klaart het enigszins op. Ook is het een stuk frisser, met temperaturen tussen de 9 en 13 graden. In de nacht van zondag op maandag is nachtvorst mogelijk.

In de loop van de ochtend breekt vanuit het noorden op steeds meer plaatsen de zon door, maar in het zuiden van Limburg blijft het vrijwel de hele dag bewolkt met kans op miezerregen.

Een matige noordoostenwind zorgt voor koele lucht. Dat zorgt voor beduidend lagere temperaturen dan zaterdag, tussen de 9 en 13 graden.

De nacht naar maandag is helder, met nauwelijks bewolking. Daardoor koelt het flink af, in het noorden en midden van het land zelfs tot rond het vriespunt.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 16° 6° ZW 3 Woensdag 9° 5° ZW 3 Donderdag 9° 2° Z 3 Vrijdag 10° 2° W 3 Zaterdag 13° 4° O 4

