Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Zaterdag 30 maart: Leeuwenwelpjes gaan voor het eerst naar buiten en een brand op een markt in Bangladesh

Zuna en Kimani, de twee pasgeboren leeuwenwelpen in Wildlands Emmen, mogen voor het eerst naar buiten. (Foto: ANP)

Koopmannen bekijken hun winkels na een grote brand op een markt in de Bengaalse hoofdstad Dhaka. (Foto: AFP)

De Sydney Harbour Bridge is verduisterd tijdens Earth Hour in Australië. Dat is een uur waarin aandacht wordt gevraagd voor energiebesparing. (Foto: EPA)

Een man verkleed als Franse soldaat drumt in Parijs terwijl demonstranten verzamelen om deel te nemen aan een twintigste zaterdag van demonstraties door de 'Gele Hesjes'. (Foto: AFP)

Paus Franciscus bezoekt de Hassan-toren in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. De paus is in Marokko om onder anderen moslimleiders en migranten te ontmoeten. (Foto: AFP)