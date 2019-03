Zeker zestig Vietnamese kinderen zijn tussen 2013 en 2017 verdwenen uit de beschermde opvang in Nederland. Deze kinderen, vooral tieners, zijn onderdeel van een grotere groep van 1.080 verdwenen minderjarige asielzoekers. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos, meldt NRC.

Argos verkreeg cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en zendt zaterdagmiddag de bevindingen uit.

De beschermde opvang is een aparte categorie binnen de asielopvang in Nederland. Het gaat daarbij om kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden van mensensmokkel of mensenhandel. Binnen de beschermde opvang is extra intensieve begeleiding.

Uit interne mails van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, die in handen zijn van NRC, blijkt dat Vietnamese kinderen een aparte groep vormen binnen de beschermde opvang. Zo schreef een medewerker in oktober 2017: "Deze vluchtelingen verdwijnen altijd."

Onduidelijk waar Vietnamese kinderen terechtkomen

Het is onduidelijk waar de Vietnamese kinderen terechtkomen. Er zouden aanwijzingen zijn dat ze worden uitgebuit op hennepplantages of in nagelstudio's, verspreid over heel Europa. Ook zou een groep in de illegale prostitutie verdwijnen.

In 2016 werd er een opsporingsonderzoek gestart naar 33 verdwenen Vietnamese kinderen. Dit onderzoek, uitgevoerd door recherche, de marechaussee en het mensenhandel- en mensensmokkelteam van de Regionale Eenheid Noord-Nederland, werd na twee maanden gesloten. Er zouden geen aanwijzingen zijn voor mensenhandel van minderjarige Vietnamezen.

'Alles op alles zetten om te achterhalen wat er precies gebeurt'

Herman Bolhaar, nationaal rapporteur mensenhandel, roept in NRC op tot een nationaal en internationaal onderzoek naar het verdwijnen van minderjarige asielzoekers. "Deze groep is de overtreffende trap van kwetsbaar, minderjarig, alleenstaand en vaak hebben ze al veel meegemaakt", zegt hij in de krant.

"Ik stel vast dat ze verdwijnen, in Nederland en daarbuiten. Dat is niet aanvaardbaar. We moeten alles op alles zetten om te achterhalen wat er precies gebeurt." Bolhaar wordt in zijn oproep gesteund door de Tweede Kamer.