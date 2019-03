Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag celstraffen van 20 en 22 jaar geëist tegen de vermeende uitvoerders van de liquidatie op de Iraanse vluchteling Mohammad Reza Kolahi Samadi. De man leefde in Nederland onder de schuilnaam Ali Motamed.

Samadi wordt door Iran verantwoordelijk gehouden voor een dodelijke aanslag in 1981 in dat land met 73 doden tot gevolg. De man werd bij verstek tot de dood veroordeeld. Begin jaren negentig vroeg Samadi asiel aan in Nederland.

De twee verdachten Anouar A. (29) en Moreo M. (36) ontkenden eerder deze week iets met de moord te maken te hebben. A. stelde dat het een vergissing is dat hij degene is die bij de liquidatie betrokken was. M. beriep zich verder op zijn zwijgrecht.

Het OM zegt echter over voldoende bewijs te beschikken dat de twee mannen de destijds 56-jarige Samadi op 15 december hebben doodgeschoten in de nabijheid van zijn woning in Almere. De man was monteur bij Eneco en die dinsdagochtend op weg naar zijn werk.

Bewijs tegen verdachten komt van PGP-toestellen

Het motief voor de moord zou geld zijn. Uit onderzoek is niet gebleken dat de verdachten de ware identiteit van hun doelwit kenden. "Ze lachen en spreken over een simpel mannetje, dat gewoon in de elektro werkt en een wit Eneco-busje rijdt, met een gezinnetje, alles", aldus de officier van justitie op een eerdere zitting.

Gesprekken tussen de twee verdachten die het OM in handen kreeg na het ontsleutelen van PGP-toestellen (Pretty Good Privacy). "Dankzij minutieus rechercheonderzoek hebben we kunnen vaststellen dat de PGP-telefoons die bij de plaats van de moord en de plaats van de brandende auto zijn gesignaleerd, bij de verdachten in gebruik waren", voegden de officieren van justitie vrijdag toe.

"Een uitzonderlijk ernstig en schokkend misdrijf", vervolgde zij. "Volstrekt gewetenloos hebben de verdachten zich geleend voor een koelbloedige huurmoord."

De strafeis tegen M. viel hoger uit omdat de man in 2008 ook al is veroordeeld voor het doodschieten van een persoon met een automatisch vuurwapen. Beide verdachten zaten in hun proeftijd van een andere straf en moeten die als het aan het OM ligt volledig uitzitten.

Sterke aanwijzingen voor betrokkenheid Iran bij moord

De daadwerkelijke reden voor de moord ligt een stuk complexer. Zo werd begin van dit jaar duidelijk dat de AIVD sterke aanwijzingen had dat Iran betrokken was bij de moord op Samadi, maar verder dan dit vermoeden ging het ambtsbericht van de inlichtingendienst niet.

Strafrechtelijk is het achterliggende motief voor de moord op Samadi dan ook nooit vastgesteld. Net zoals dat er geen connectie is gevonden tussen Iran en de vermeende uitvoerders van de moord, en tussen Iran en crimineel Naoufal 'Noffel' F., die een coördinerende rol zou hebben gespeeld.

Het OM sprak vorig jaar augustus de verdenking uit tegen F. die in een aparte rechtszaak terechtstaat voor zijn rol bij de moord op Samadi. De inhoudelijke behandeling van die zaak start op 14 mei.

De uitspraak van de zaak tegen A. en M. is op 12 april.