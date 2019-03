Het KNMI waarschuwt in Noord-Holland voor dichte mist. Code geel was eerder op de ochtend ook actief in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland, Friesland en Zeeland.

Op sommige plekken is er zelfs sprake van zeer dichte mist, aldus het KNMI. Het zicht is hier niet meer dan 50 meter. Naar verwachting lost de mist halverwege de middag op. Code geel geldt tot 9.00 uur.

Rijkswaterstaat meldt dat de mist voor enige vertraging kan zorgen tijdens de ochtendspits. Er worden echter geen grote problemen verwacht, omdat het op vrijdagochtenden doorgaans relatief rustig is op de wegen.

Temperaturen stijgen na verdwijnen mist

Nadat de mist is verdwenen, nemen de temperaturen in het land toe. Volgens Weerplaza wordt het op de meeste plaatsen vrij zonnig en blijft het de hele dag droog. Het kwik loopt op tot 17 graden.

Zaterdag is het op de meeste plaatsen 1 graad warmer, verwacht het weerbureau. In de middag ontstaan er stapelwolken en kan er lokaal een kleine bui vallen. Zondag is het zonniger, maar ook kouder. Het wordt dan ongeveer 11 graden.