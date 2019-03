Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid pleit voor bufferzones bij abortusklinieken om demonstranten op afstand te houden. Betogers tegen abortus uiten zich volgens de Jonge "zeer kwalijk" tegenover vrouwen bij de ingang van klinieken.

Dat zegt hij vrijdag in het AD. Hij steunt daarmee gemeenten die eerder al plannen hadden om bufferzones bij klinieken neer te zetten.

"Het moet afgelopen zijn met het wangedrag van betogers", meent De Jonge tegenover de krant. "Ik heb daar contact over met verschillende gemeenten en klinieken."

Vrouwen zouden bij de ingang van klinieken te horen krijgen dat ze "een moordenaar zijn" of "spijt zullen krijgen van hun besluit". Ook zouden er vaak posters worden uitgedeeld met foetussen en folders met antiabortusstandpunten.

'Meerdere dagen per week betogers voor de deur'

Gerrit Zomerdijk is directeur van Gynaikon Klinieken, wiens organisatie twee abortusklinieken in Rotterdam en Roermond runt. Hij bevestigt de verhalen over agressieve betogers. "Bij ons staan verschillende groepen voor de deur, meerdere dagen per week."

Vrouwen zouden zich volgens hem niet hoeven te verantwoorden tegenover wildvreemden over wat zij doen. "Ondanks het feit dat het demonstratierecht in Nederland een groot goed is, mag dat nooit leiden tot intimidatie."

'Nieuws over agressie van activisten bij klinieken klopt niet'

Volgens Hugo Bos, woordvoerder van Stirezo Pro-Life en een van de organisaties die protesten bij klinieken mogelijk maakt, is het nieuws over agressie van activisten bij klinieken "een politiek frame en onderdeel van een nepnieuwscampagne", laat hij weten aan het AD.

"Ons agressieniveau is nul. Wij willen vrouwen het liefst hulp bieden. Maar bij een demonstratieverbod of het landelijk instellen van bufferzones rest ons niets anders dan de confronterende aanpak. Het is 100 procent zeker dat de minister een einde wil maken aan onze bijeenkomsten. Maar dat doet niets af aan de waarheid: abortus is moord. En die klinieken maken misbruik van vrouwen in nood."