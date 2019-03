De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft donderdag in samenwerking met de politie op tientallen locaties zogenoemde cash centers, een soort gokzuilen, in beslag genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Met het wegnemen van de apparaten wil de overheid illegaal gokken via de cash centers stoppen.

In Utrecht en omgeving zijn ongeveer twintig gokzuilen in beslag genomen. In Oost-Nederland gaat het om eenzelfde aantal zuilen, terwijl in de omgeving Den Haag meer dan tien machines zijn verwijderd. De overige cash centers die in beslag werden genomen, stonden in Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Het strafrechtelijk onderzoek door de Kansspelautoriteit richt zich voornamelijk op de exploitanten van de cash centers.

In cash centers kunnen mensen contant geld op een account storten. Het vermoeden is dat met dit account vervolgens op een computer of mobiele telefoon anoniem gewed kan worden op sportwedstrijden. Bij winst zou het geld contant opgenomen kunnen worden bij het cash center.