Een slachtoffer van de aanslag in Utrecht op 18 maart is overleden aan zijn verwondingen, zo is donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern. Het totale aantal dodelijke slachtoffers van de schietpartij in een tram komt hiermee op vier.

Er ligt nog een zwaargewonde persoon in het ziekenhuis, een andere gewonde heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen noemt het een "intens verdrietig bericht" en wenst de nabestaanden veel sterke toe. "Hij vocht anderhalve week voor zijn leven", aldus Van Zanen. "Afgelopen zaterdag heb ik in het ziekenhuis zijn naaste familie bezocht. Zij leefden tussen hoop en vrees. Wij leven mee met hen die hem nu zo moeten missen."

Ook premier Mark Rutte wenst de nabestaanden veel kracht toe. "Ik denk dat we op dit moment allemaal nog een keer hetzelfde voelen als vorige week: ongeloof en boosheid", aldus Rutte. "Inmiddels vier mensen die zomaar ineens uit het leven zijn weggerukt. Mijn verstand, ons verstand staat echt stil bij deze gedachte."

De drie andere dodelijke slachtoffers waren een negentienjarige vrouw uit Vianen en twee mannen uit Utrecht, van 28 en 49 jaar oud.

Briefje in vluchtauto aanwijzing voor terroristisch motief

Op 18 maart opende hoofdverdachte Gökmen T. het vuur in een tram ter hoogte van het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij vluchtte na de aanslag in een gestolen auto.

In de auto is een briefje aangetroffen waaruit volgens justitie blijkt dat T. een terroristisch motief had. De exacte inhoud van de brief is nog niet bekendgemaakt. De man kon uren na de aanslag in een woning in Utrecht worden aangehouden.

T. heeft inmiddels bekend en verklaard dat hij alleen heeft gehandeld. Er werden in het onderzoek ook drie andere mannen aangehouden, maar het Openbaar Ministerie heeft duidelijk gemaakt dat zij geen enkele rol hebben gespeeld bij de aanslag.

Verdenking tegen verdachte uitgebreid

Het OM laat weten dat de 37-jarige T. nu wordt verdacht van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk, pogingen daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Op 5 april zal er een beslissing worden genomen over de verlenging van zijn voorarrest met een maximum van negentig dagen.

T. al meerdere malen veroordeeld

De man is meerdere malen veroordeeld, onder meer voor winkeldiefstal en inbraak. Deze veroordelingen, die eerder deze maand zijn uitgesproken, zijn nog niet definitief.

In een andere nog lopende zaak staat T. in juli terecht op verdenking van het verkrachten van een vrouw in 2017.