Bekir E., die verdacht wordt van het doodschieten van de Rotterdamse Humeyra (16) in december vorig jaar, zou mogelijk van plan zijn geweest het meisje te ontvoeren. Dat blijkt uit de verdenking tegen de man die dinsdag voor de rechter moet verschijnen.

De 31-jarige verdachte zou in het bezit zijn geweest van een plattegrond van het Designcollege in Rotterdam, de school waar Humeyra op 18 december werd doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school. Ze overleed ter plekke.

Ook zou E. een woning hebben geregeld waar hij Humeyra kon onderbrengen. De precieze verdenkingen tegen de man worden dinsdag naar voren gebracht tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Rotterdam.

E. wachtte zijn ex-vriendin Humeyra op bij het Designcollege en stapte uit toen hij haar zag. Het meisje ging ervandoor, waarop E. zijn wapen pakte en haar na een korte achtervolging doodschoot.

E. heeft eerder via zijn advocaten laten weten het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. "Ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen", aldus de verdachte. Een van zijn advocaten, Jacques Teakema, zei in een reactie nog niet te willen ingaan op de mogelijke plannen voor een ontvoering. Dinsdag op zitting zal hij inhoudelijk reageren.

Tweede verdachte wordt medeplegen verweten

Naast E. staat ook een medeverdachte, Mohammed Al M. (25) terecht. Hij zat op 18 december met E. in de auto. Hem wordt medeplegen van het dodelijke misdrijf verweten. Ook zou hij in de periode voorafgaand het schietincident en na 18 december een persoon hebben lastig gevallen.

Hij zou onder andere aan een leerling van het Designcollege hebben gevraagd hoe laat de pauze was en wanneer iedereen naar buiten zou komen.

Slachtoffer deed meerdere malen aangifte

Humeyra had voorafgaand aan het schietincident meerdere malen aangifte gedaan tegen E. De man kreeg een contactverbod opgelegd, maar hield zich daar niet aan. Op 11 december deed ze opnieuw aangifte. Ze had een foto met daarop een persoon met wapens toegestuurd gekregen.

Humeyra zou aanvullende informatie aanleveren voor de aangifte die ze had gedaan. Hiervoor zou ze op de dag van de schietpartij terugkeren naar het politiebureau. Drie kwartier voor de afspraak werd ze doodgeschoten.