Van de olievlek die woensdagavond werd aangetroffen op zo'n 11 kilometer afstand ten westen van Texel, zijn nog twee slierten over na de opruimactie van Rijkswaterstaat, blijkt donderdag uit inspectievluchten van de Kustwacht.

Uit de laatste inspectie blijkt dat de slierten zich nu op ongeveer 7 kilometer afstand van het Waddeneiland bevinden. "Vanwege de zwakke wind en stroming op de Noordzee beweegt de olievlek zich op dit moment langzaam", aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat begon woensdagavond met het opruimen van de relatief kleine olievlek van ongeveer 4.000 tot 17.000 liter. De actie werd bij zonsondergang gestaakt en donderdagochtend hervat.

De twee restslierten worden door het bestrijdingsvaartuig Hein opgeruimd, meldt Rijkswaterstaat. "Een klein deel van de vlek is zo flinterdun dat deze niet met de veegarm opgezogen kan worden. Het Kustwachtvaartuig Visarend vaart door deze dunne olie heen om het sneller te laten verdampen en op natuurlijke wijze af te laten breken."

Stranden op Texel worden nauwkeurig gecontroleerd

De stranden op Texel worden volgens Rijkswaterstaat nauwkeurig in de gaten gehouden op aanspoelen van olieresten. Als voorzorgsmaatregel is een zogeheten 'beachcleaner' standby gezet op het strand om mogelijke resten meteen op te ruimen.

Later op donderdag zal de Kustwacht nog een inspectievlucht uitvoeren om inzichtelijk te maken hoeveel olie al is opgeruimd. Rijkswaterstaat schrijft dat olieverontreinigingen vaker voorkomen. De Kustwacht signaleert jaarlijks zo'n tien tot vijftien olievlekken.

Waddenvereniging maakt zich zorgen

De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen over de olievlek. "Het is niet de eerste keer dat er olie in de zee drijft, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het richting de Waddenzee gaat", zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.

Volgens Kuipers is het opruimen van de olie in de Noordzee makkelijker dan in de Waddenzee. "De Waddenzee valt droog. De bodem is er echt vruchtbaar, en als de olie daarin terechtkomt is het erg lastig om dit op te ruimen."

De Waddenvereniging hoopt dat de olie donderdag is opgeruimd. "Ik ben ook lichtelijk verbaasd", zegt Kuipers. "Met oefeningen worden soms vier schepen ingezet door Rijkswaterstaat, maar nu er echt problemen zijn, is er maar één schip dat de olie opruimt."

Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Volgens de Waddenvereniging zijn er vooralsnog twee vogels gevonden die in de olievlek terecht zijn gekomen.