Civiele verboden zoals eerder opgelegd aan motorbendes als Bandidos MC of Satudarah zijn moeilijk te handhaven op basis van de huidige Nederlandse wet. Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen donderdag in een uitgebreid rapport.

Zo is het dragen van clubkleding van een motorbende waarvan het verbod nog niet onherroepelijk is, volgens de Nederlandse wet gewoon toegestaan. Bij een definitief verbod kan er alleen door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook blijkt het voortzetten van een verboden motorbende door een vervangende organisatie niet per definitie uitgesloten. Dit in tegenstelling tot wat het OM altijd heeft gezegd.

In het rapport, opgesteld in opdracht van Politie en Wetenschap, valt te lezen dat de nieuwe organisatie alleen verboden kan worden worden als de rechter de huidige strafbepaling ruim toepast. De onderzoekers stellen dan ook voor om het voortzetten van een verboden organisatie explicieter in de wet te laten opnemen.

Aanpak motorclubs al langere tijd prioriteit

Het aanpakken van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) is al langere tijd prioriteit bij het OM en na een verbod op Bandidos MC Holland (maar niet de losse afdelingen), en dat van Satudarah lopen er nu zaken tegen de Hells Angels en No Surrender.

Civiele verboden missen volgens het rapport kracht, omdat het allerminst duidelijk is wanneer een persoon zich schuldig maakt aan het "voortzetten van de werkzaamheid van de verboden organisatie". Net als het eerder genoemde dragen van de clubkleuren is het ook niet duidelijk of dit het geval is als leden van motorclubs bijeenkomen op publiekelijk toegankelijke plaatsen.

Onderzoekers bevelen aan wet aan te passen

De onderzoekers bevelen aan de wet te veranderen zodat "het huidige verbodsregime kan worden voorzien van een solidere wettelijke basis in lijn met de Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen."

Het OM heeft al verscheidene malen laten weten dat men weet dat een civiel verbod geen wondermiddel is en men hoopt op een bestuursrechtelijk verbod opgelegd vanuit de overheid.