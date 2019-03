Bijna een kwart miljoen Nederlandse automobilisten is sinds 2012 beboet omdat er op wegen waar de maximumsnelheid 130 is, 1 kilometer per uur te hard werd gereden. Hierbij is wel rekening gehouden met de wettelijke correctie.

Dat meldt het AD donderdag op basis van eigen onderzoek. Door die boetes is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnd door de staat.

Kregen in 2012 nog minder dan 2.000 automobilisten een bekeuring op, sinds 2016 gaat het om bijna 70.000 uitgeschreven bonnen per jaar. De boete voor 1 kilometer te hard rijden was in 2018 11 euro plus 9 euro administratiekosten.

'Draagvlak voor bekeuringen daalt door boetes'

Voor snelheidsovertredingen tussen de 1 en 3 kilometer werden sinds 2012 ongeveer een half miljoen mensen beboet.

In totaal is er sinds dat jaar voor 12 miljoen euro aan boetes geïnd, waarbij automobilisten maximaal 3 kilometer te had reden. 165.000 mensen werden bekeurd voor 2 kilometer te hard rijden en 120.000 mensen kregen een bon voor 3 kilometer te hard.

Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP uit zijn zorgen tegenover de krant. Volgens hem wordt het draagvlak voor bekeuringen minder door boetes op te leggen voor kleine snelheidsovertredingen. "Heel weinig mensen hebben hier begrip voor. Dit riekt niet naar handhaven, maar naar het spekken van de staatskas."