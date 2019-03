27 procent van de meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs zegt ooit gedwongen te zijn tot seksuele handelingen. In het reguliere onderwijs geldt dat voor zeven procent van de meisjes.

Dat blijkt uit onderzoek dat Rutgers en Soa Aids Nederland donderdag presenteren, meldt de Volkskrant. Aan het onderzoek werkten 1.113 jongeren mee, waarvan er 807 op het speciaal onderwijs zaten.

Meestal gaat het om tongzoenen of aanraken tegen de wil, maar een kwart van de meisjes uit het speciaal onderwijs zegt ook weleens onvrijwillige orale of manuele seks te hebben gehad. Dertien procent had te maken met geslachtsgemeenschap tegen de zin in.

"Daar zijn we best van geschrokken", zegt senior onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers tegen de krant. "Dit is echt een significant verschil met gewone scholen."

'Misschien zijn meisjes uit speciaal onderwijs naïever'

De meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs hebben vaak een stoornis in het autistisch spectrum of adhd. Volgens de Graaf zijn ze misschien naïever dan meisjes uit het reguliere onderwijs en kunnen ze bedoelingen van een ander moeilijker inschatten.

Meisjes uit het voortgezet speciaal onderwijs hebben ook meer seksuele ervaring dan meisjes uit het reguliere onderwijs. 35 procent tegen zestien procent. Daarnaast stuurde 25 procent van de meisjes weleens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar anderen, terwijl zes procent van meisjes op reguliere scholen dat deden.