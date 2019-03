Dagblad De Limburger spant een kort geding aan tegen de gemeente Kerkrade. Dat doet de krant omdat een van hun journalisten op camerabeelden staat op de website van de gemeente.

Een journalist van de krant was op 27 februari aanwezig in het stadhuis en hoorde daar, buiten de raadszaal, dat Heerlens burgemeester Ralf Krewinkel als tweede was geëindigd in de burgemeestersrace in Kerkrade. Dat werd in een besloten raadsvergadering meegedeeld door de vertrouwenscommissie.

Vervolgens werd dat verhaal in de krant gepubliceerd, waarna Kerkrade aangifte deed. Zij had videobeelden bestudeerd en vond dat er sprake was van afluisteren.

Op 13 maart volgde een rechtszaak die gewonnen werd door de krant; de journalist mocht in het stadhuis aanwezig zijn en hij gebruikte geen technische hulpmiddelen om het gesprek af te luisteren.

Een week later werden de beelden waarop de journalist in het stadhuis wordt gevolgd op de gemeentelijke website gezet.

'Gemeente is een slechte verliezer'

De krant had geëist dat de beelden vóór woensdag van de site verwijderd zouden worden. Dat is niet gebeurd. Hoofdredacteur van De Limburger Bjorn Oostra noemt de gemeente een "slechte verliezer".

De publicatie van de krant over Krewinkel zorgde ervoor dat hij opstapte als burgemeester van Heerlen. Er was commotie ontstaan dat hij had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Kerkrade, terwijl hij in Heerlen al een jaar met verlof was wegens zijn zieke zoon.