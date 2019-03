Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Een schip van Rijkswaterstaat is begonnen met schoonmaken, maar moest stoppen toen de zon onderging.

Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Het gaat om tussen de 4.000 tot 17.000 liter olie, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zoals de vlek zich nu beweegt, zal de olie binnen een etmaal aanspoelen op de kust van de Waddeneilanden.

De Kustwacht heeft volgens de Leeuwarder Courant direct poolshoogte genomen toen de eerste melding binnenkwam.

Rijkswaterstaat: Geen idee hoeveel olie al is schoongemaakt

Rijkswaterstaat is om 16.30 uur begonnen met het opruimen van de olie, maar moest stoppen met schoonmaken toen de zon onderging. Een woordvoerder laat weten dat bij zonsopgang weer wordt doorgegaan met het ruimen.

Het is niet duidelijk hoeveel olie er woensdagmiddag in de paar uur tijd al is schoongemaakt en wanneer de olievlek de Waddenzee daadwerkelijk bereikt. "Dat hangt van onder meer de zeestromingen en de wind af", zegt een zegsvrouw tegen NU.nl.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de Tweede Kamer woensdagavond met spoed per brief op de hoogte gesteld van het incident. Ook heeft zij de burgemeesters van alle Waddeneilanden geïnformeerd.

'Gevolgen voor vogels en vissen zijn nu al funest'

De Waddenvereniging noemt het in een reactie aan NU.nl "zeer schokkend". De organisatie deelt de mening dat het om een "kleine hoeveelheid" zou gaan niet.

"Elke druppel olie is er eentje te veel", stelt specialist Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. "Het gaat om een plakkerige, toxische substantie. De gevolgen nu zijn al funest voor de vogels en het plankton, laat staan als de olie daadwerkelijk de Waddenzee bereikt."

Als olie in de veren van vogels die op zee naar voedsel duiken terechtkomt, ontstaat er een 'gat' in het verendek, waardoor de dieren heel snel onderkoeld raken, legt Kuipers uit. Bovendien belandt de olie heel snel in het maag- en darmsysteem als de dieren proberen de olie uit hun veren te pikken.

De Waddenvereniging wil dat politiek Den Haag meer garanties in het leven roept om te voorkomen dat de beschermde Waddenzee wordt bedreigd door grote vrachtschepen die olie of containers verliezen.