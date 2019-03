Het aantal jongeren tussen de twaalf en achttien jaar dat het afgelopen decennium verdacht werd van een misdrijf, is sterk afgenomen in het afgelopen decennium. Waar het in 2009 ging om 44.000 minderjarigen, is dit aantal in 2018 gedaald tot 16.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

"De afname van het aantal verdachte jongens van twaalf tot vijftien jaar is het grootst", schetst het CBS. In tien jaar tijd werden 70 procent minder jongens in die leeftijdscategorie aangemerkt als verdachte.

Onder volwassenen is het aantal verdachten ook gedaald, met 42 procent in totaal. Volgens het CBS is ook in andere Europese landen te zien dat de geregistreerde jeugdcriminaliteit daalt, maar in Nederland lijkt deze trend zich wel sterker voor te doen.

Vorig jaar werden in totaal nagenoeg 160.000 mensen aangemerkt als verdachte van een misdrijf. "Ruim acht op de tien waren man", aldus het CBS.